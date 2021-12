Concorso Asl Roma 1, 30 posti da assistente sociale: rinvio prova orale (Di venerdì 10 dicembre 2021) ***aggiornamento del 10/12/2021: nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 10 dicembre 2021 è stato pubblicato l’avviso relativo al rinvio della prova orale del Concorso per l’assunzione di 30 assistenti sociali, con il nuovo diario organizzato come segue: 24 gennaio 2022; 25 gennaio 2022; 26 gennaio 2022; 27 gennaio 2022; 28 gennaio 2022. L’orario, la sede e le modalità di svolgimento della suddetta prova verranno comunicati successivamente e pubblicati sul sito internet della ASL Roma 1. Leggi l’avviso **aggiornamento del 19/11/2021: nella Gazzetta Ufficiale n.92 del 19 novembre 2021 è stato pubblicato l’avviso relativo al diario della prova orale del Concorso Asl Roma 1, per l’assunzione di 30 assistenti sociali. La ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 10 dicembre 2021) ***aggiornamento del 10/12/2021: nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 10 dicembre 2021 è stato pubblicato l’avviso relativo aldelladelper l’assunzione di 30 assistenti sociali, con il nuovo diario organizzato come segue: 24 gennaio 2022; 25 gennaio 2022; 26 gennaio 2022; 27 gennaio 2022; 28 gennaio 2022. L’orario, la sede e le modalità di svolgimento della suddettaverranno comunicati successivamente e pubblicati sul sito internet della ASL1. Leggi l’avviso **aggiornamento del 19/11/2021: nella Gazzetta Ufficiale n.92 del 19 novembre 2021 è stato pubblicato l’avviso relativo al diario delladelAsl1, per l’assunzione di 30 assistenti sociali. La ...

