Ciclismo | Mauri Vansevenant e Remi Cavagna cadono in allenamento | il francese sarà operato lunedì 13

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Secondo quanto riportato da TuttoBiciWeb.it, lo scorso mercoledì due ciclisti della Deceuninck Quick Step, ovvero, sono stati coinvolti in una caduta in Spagna nel corso di uncol resto della squadra.ha riportato la frattura di un pollice ed è così ritornato in Belgio, mentre è andata peggio a Rémi, che invece si è fratturato la vertebra L1 e già13 verràdal dottor Ignacio Muñoz presso l’Ospedale IMSKE di Valencia.invece nonsottoposto ad intervento chirurgico, ma semplicemente ad un trattamento conservativo. Per entrambi gli esami strumentali hanno escluso danni neurologici in ...