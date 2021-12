Champions, retrocede l’Atalanta! Juventus ed Inter sorridono (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il match tra Atalanta e Villarreal ha chiuso il capitolo relativo ai gironi di Champions League. Il club spagnolo ha espugnato il Gewiss Stadium, conquistando così l’accesso agli ottavi e spedendo i bergamaschi in Europa League. La retrocessione della Dea va a favore di Juventus ed Inter. Le due compagini nostrane rimaste rimaste nella massima competizione europea, guadagneranno 400mila euro in più. Qualora dovessero andare avanti il guadagno delle società aumenterebbe ulteriormente. È l’effetto del cosiddetto market pool, ovvero i ricavi che la Uefa garantisce ai vari club in base a quanto i broadcaster delle singole nazioni investono. Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il match tra Atalanta e Villarreal ha chiuso il capitolo relativo ai gironi diLeague. Il club spagnolo ha espugnato il Gewiss Stadium, conquistando così l’accesso agli ottavi e spedendo i bergamaschi in Europa League. La retrocessione della Dea va a favore died. Le due compagini nostrane rimaste rimaste nella massima competizione europea, guadagneranno 400mila euro in più. Qualora dovessero andare avanti il guadagno delle società aumenterebbe ulteriormente. È l’effetto del cosiddetto market pool, ovvero i ricavi che la Uefa garantisce ai vari club in base a quanto i broadcaster delle singole nazioni investono.

