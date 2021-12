Candele natalizie profumate: le più belle da regalare e regalarsi (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ognuna di noi lega il Natale ad un ricordo preciso: fare l’albero insieme alla famiglia (o il presepe, o entrambi!), passeggiare fra le luminarie nelle vie della città mentre si comprano i regali per le persone più care. C’è chi ama preparare i piatti della tradizione con mamme e nonne, oppure passare le giornatea sfidare gli amici con giochi in scatola. Sicuramente, per tante, Natale significa casa, il calore della famiglia, atmosfera calma e rilassata fatta di chiacchiere, dolcetti allo zenzero, tisane e… Candele! Infatti, una candela accesa in casa riesce subito a creare un’aura magica. Mettetela insieme alle luci dell’albero e alle decorazioni natalizie e avrete il giusto mood delle feste e un clima intimo e accogliente. Le classiche Candele natalizie ripropongono di solito i colori degli addobbi, privilegiando il ... Leggi su dilei (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ognuna di noi lega il Natale ad un ricordo preciso: fare l’albero insieme alla famiglia (o il presepe, o entrambi!), passeggiare fra le luminarie nelle vie della città mentre si comprano i regali per le persone più care. C’è chi ama preparare i piatti della tradizione con mamme e nonne, oppure passare le giornatea sfidare gli amici con giochi in scatola. Sicuramente, per tante, Natale significa casa, il calore della famiglia, atmosfera calma e rilassata fatta di chiacchiere, dolcetti allo zenzero, tisane e…! Infatti, una candela accesa in casa riesce subito a creare un’aura magica. Mettetela insieme alle luci dell’albero e alle decorazionie avrete il giusto mood delle feste e un clima intimo e accogliente. Le classicheripropongono di solito i colori degli addobbi, privilegiando il ...

Advertising

offertediprodo1 : Candele Natalizie, regalo per donne, candele di soia per la casa, perfette per gli uomini, regali di compleanno per… - _TantoVale : @leragazzestanno Io mi trovo bene con i diffusori Millefiori. Oppure, banalmente, le candele della Yankee, quelle natalizie :) - martixelucaa : che fate di bello? io sto amando queste vibes natalizie sul divano, coperte, termosifoni, film natalizi, candele, c… - Sopp_2 : Odio le candele con profumazioni natalizie (sì, mi riferisco alla cannella, pan di zenzero, abeti, castagne, legno,… - tbIoverz : due ore passate con la mia famigliola felice guardandoli ridere scherzare decorare candele natalizie they’re so hea… -