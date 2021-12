Calcio: Barella, ‘sogno seconda stella per Inter, mi scuso per l’espulsione di Madrid’ (Di venerdì 10 dicembre 2021) Milano, 10 dic. – (Adnkronos) – “La seconda stella sarebbe la conferma del nostri lavoro, significherebbe dare continuità al percorso che abbiamo intrapreso”. Così il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella nel corso di un’Intervista a Sky Sport. “Quello che abbiamo vissuto lo scorso anno ci ha lasciato tanta consapevolezza, abbiamo uno scudetto sul petto, abbiamo imparato tanto dai nostri errori -aggiunge il 24enne sardo-. Il mister poi ci ha dato un qualcosa in più, un po’ più di serenità e probabilmente questo ci ha aiutato dopo due anni intensi e difficili, nonostante le tante soddisfazioni che ci hanno dato”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 dicembre 2021) Milano, 10 dic. – (Adnkronos) – “Lasarebbe la conferma del nostri lavoro, significherebbe dare continuità al percorso che abbiamo intrapreso”. Così il centrocampista dell’Nicolònel corso di un’vista a Sky Sport. “Quello che abbiamo vissuto lo scorso anno ci ha lasciato tanta consapevolezza, abbiamo uno scudetto sul petto, abbiamo imparato tanto dai nostri errori -aggiunge il 24enne sardo-. Il mister poi ci ha dato un qualcosa in più, un po’ più di serenità e probabilmente questo ci ha aiutato dopo due anni intensi e difficili, nonostante le tante soddisfazioni che ci hanno dato”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Gazzetta_it : Blindare i big per venderne meglio uno o due: la doppia strategia dell'Inter su #Lautaro e #Barella - TV7Benevento : Calcio: Barella, 'convinto che andremo al mondiale'... - TV7Benevento : Calcio: Barella, 'sogno seconda stella per Inter, mi scuso per l'espulsione di Madrid'... - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Barella: 'Con Inzaghi più serenità, due anni intensi e difficili' - apetrazzuolo : INTER - Barella: 'Con Inzaghi più serenità, due anni intensi e difficili' -