Caccia a Report: 175 querele contro il programma, ma nessuna condanna (Di venerdì 10 dicembre 2021) Per quanto sembri incredibile, una parte importante del lavoro di Report è la gestione di una enorme mole di querele. Armi di dissuasione preventiva, ovviamente. Negli anni il programma tv di RaiTre è stato oggetto di un numero enorme di procedimenti giudiziari: ben 175, tra atti, cause civili e querele. Ancora più impressionante il cumulo di richieste economiche calcolato dall'ufficio legale: ben 115 milioni di euro. Sigfrido Ranucci ci scherza su: «Il mio primo lavoro è quello di "capo dell'ufficio legale" di Report». Una battuta amara. Ma vera, dato il vero e proprio fuoco di bombardamento, attivo fin dai tempi di Milena Gabanelli. Tuttavia, finora, l'offensiva ha trovato un muro (nessuna condanna) e 80 procedimenti si sono già chiusi senza conseguenze per il ...

