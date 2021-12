Buco nella rete e gol negato da arbitro | si rigioca

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Ilc'era e il gol era valido. L'Fontanelli di Reggio Emilia ha ammesso nel referto il proprio errore e la partita tra Vigolo e Medesanese valida per il campionato di promozione ...

Dategli unnero di disordine primordiale che faccia saltare il banco, che risucchi queste ... Il calcio vero è questo: paura di nessuno,rogna di un turno in più contro big da Champions ...Ilrete c'era e il gol era valido. L'arbitro Fontanelli di Reggio Emilia ha ammesso nel referto il proprio errore e la partita tra Vigolo e Medesanese valida per il campionato di promozione ...Il buco nella rete c'era e il gol era valido. L'arbitro Fontanelli di Reggio Emilia ha ammesso nel referto il proprio errore e la partita tra Vigolo e Medesanese valida per il campionato di promozione ...Una pubblicazione che "chiude il cerchio" attorno al cortometraggio che ha visto protagonisti i detenuti del Santa Caterina ...