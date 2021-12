(Di venerdì 10 dicembre 2021) 'Mi dispiace perché, rivedendola, è una scena che non mi piace'. Nicolòparla per la prima volta dopo l'espulsione contro il Real Madrid e lo fa ai microfoni di Sky Sport: 'È stata una...

'Mi dispiace perché, rivedendola, è una scena che non mi piace'. Nicolòparla per la prima volta dopo l'espulsione contro il Real Madrid e lo fa ai microfoni di Sky Sport: 'È stata unareazione, anche Militao ha sbagliato a spingermi contro i cartelloni. ...Ho avuto una reazione a caldo,, ma penso che anche lui abbia sbagliato a spingermi sui cartelloni. Poteva evitarlo, come io avrei potuto evitare una reazione del genere. Ho sbagliato a cadere ...INTER – Nicolò Barella è stato intervistato da Sky Sport. Si parla anche del rinnovo del centrocampista sardo: “La fiducia l’Inter me l’ha sempre dimostrata anche prima di questo rinnovo e sono felice ...Giornata di interviste oggi per Nicolò Barella, che si è soffermato a parlare anche a Sky Sport dopo la chiacchierata con Sportmediaset. Si parte dal rinnovo fino al 2026, siglato ormai un mese fa: "L ...