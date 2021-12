Alla Samp il derby della Lanterna | Genoa sconfitto 3-1 | Gabbiadini trascina i blucerchiati

Advertising

CAGLIARILIVEAPP : Alla Samp il derby della Lanterna, Genoa battuto 3-1 - vivereitalia : Alla Samp il derby della Lanterna, Genoa battuto 3-1 - zazoomblog : Alla Samp il derby della Lanterna Genoa battuto 3-1 - #derby #della #Lanterna #Genoa #battuto - CalcioNews24 : La felicità di #DAversa - zazoomblog : Alla Samp il derby della Lanterna Genoa battuto 3-1 - #derby #della #Lanterna #Genoa #battuto -

Ultime Notizie dalla rete : Alla Samp

Doppietta di Gabbiadini e rete di Caputo per la Sampdoria. Inutile per il Genoa il gol di Destro Vittoria della Sampdoria nel derby della Lanterna. I blucerchiati, infatti, fuori casa, hanno ...Roberto D'Aversa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Sampdoria contro il Genoa: le sue dichiarazioni Roberto D'Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del Derby ...Il tecnico blucerchiato si è detto molto soddisfatto della performance realizzata dai suoi uomini in un derby che arrivava al termine di una settimana difficile.La Sampdoria fa suo il derby della Lanterna battendo 3-1 il Genoa a Marassi nell’anticipo della 17/a giornata di Serie A. Blucerchiati in vantaggio dopo sette minuti con la rete ...