Alex Belli svela di non aver tradito Delia con Soleil e parla dell’amore libero | “Lei mi accetta e ne fa parte”

(Di venerdì 10 dicembre 2021)Sorge econtinuano a far discutere dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip. Nonostante Signorini abbia fatto credere che il pubblico ama la “coppia”, in realtà ci siamo già stancati di tutto questo teatrino.: “Non hocon” Ieri, durante la litigata trae Sophie,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Alex Belli

Soleil Sorge econtinuano a far discutere dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip . Nonostante Signorini abbia fatto credere che il pubblico ama la "coppia", in realtà ci siamo già stancati di ...... sta facendo discutere soprattutto per la relazione che sta nascendo tra Soleil Sorgè e. L'ex protagonista di 'CentoVetrine', che inizialmente ha dichiarato di vedere Soleil come una ...La gieffina ha rivelato di essere stata messa al corrente ancor prima di entrare al GF Vip 6 di quello che avrebbe fatto Alex Belli nella casa. Mi ha umiliata gratuitamente e si permette ancora di ...Sophie Codegoni, dopo la lite con Soleil, la sparla con Gianmaria, ammettendo che sa delle cose su di lei che non riguardano Il Grande Fratello Vip ...