Agricoltura, la Pac va nella direzione sbagliata ma è ancora possibile renderla sostenibile (Di venerdì 10 dicembre 2021) di Giovanni Casciaro Martedì 23 novembre, dopo una trattativa durata tre anni, l’Europarlamento ha approvato la nuova politica agricola comunitaria (Pac). È stato un atto politico di grande rilevanza: entrerà in vigore nel 2023 e durerà fino al 2027, prevede l’utilizzo di ben 386,6 miliardi di euro, che rappresentano circa un terzo del bilancio pluriennale dell’Unione Europea. Risorse ingenti, con le quali sarebbe possibile, urgente e doveroso far fronte ai tanti problemi presenti nel settore agricolo europeo, tra cui quelli impellenti legati alla crisi climatica. E invece la nuova Pac conferma criteri iniqui di ripartizione dei sussidi, basati sulla dimensione delle aziende agricole, con l’assegnazione della stragrande maggioranza dei fondi ai potentati dell’agro-business, che costituiscono una minoranza degli agricoltori. Si continua così a finanziare un modello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) di Giovanni Casciaro Martedì 23 novembre, dopo una trattativa durata tre anni, l’Europarlamento ha approvato la nuova politica agricola comunitaria (Pac). È stato un atto politico di grande rilevanza: entrerà in vigore nel 2023 e durerà fino al 2027, prevede l’utilizzo di ben 386,6 miliardi di euro, che rappresentano circa un terzo del bilancio pluriennale dell’Unione Europea. Risorse ingenti, con le quali sarebbe, urgente e doveroso far fronte ai tanti problemi presenti nel settore agricolo europeo, tra cui quelli impellenti legati alla crisi climatica. E invece la nuova Pac conferma criteri iniqui di ripartizione dei sussidi, basati sulla dimensione delle aziende agricole, con l’assegnazione della stragrande maggioranza dei fondi ai potentati dell’agro-business, che costituiscono una minoranza degli agricoltori. Si continua così a finanziare un modello ...

Advertising

sole24ore : In manovra e Pac i fondi per rilanciare le assicurazioni in agricoltura - sole24ore : In manovra e Pac i fondi per rilanciare le assicurazioni in agricoltura - ComparatoNicola : RT @GazzettaEmilia: #Agricoltura #Apicoltura protagonista nella prossima #PAC ... - GazzettaEmilia : #Agricoltura #Apicoltura protagonista nella prossima #PAC ... - IBrancaleone : #Agricoltura pubblicati nella #GUUE del 6 dicembre 2021 i nuovi #regolamenti #UE della politica agricola comune… -