A Venezia Dybala e la difesa a caccia di record. E i numeri dicono che...

(Di venerdì 10 dicembre 2021) 'La Juventus è una squadra di campioni che possono essere determinanti in ogni momento, per cui, è anche inutile dirlo, sarà una partita complicata. Servirà una partita perfetta, coraggiosa, ma io ...

La Gazzetta dello Sport

... e da alcuni dati non straordinari ma che regalano fiducia in casa bianconera: Pauloè ... Non solo: Juan Cuadrado, che col rientro di De Sciglio atroverà posto in posizione più avanzata, ...... Juventus e Milan pronte ad affrontare, non senza problemi di formazioni, rispettivamente Salernitana,e Udinese . Domenica occhi puntati su Napoli - Empoli e Inter - Cagliari , importanti ...Venezia-Juventus, le probabili formazioni: tornano dal 1' Szczesny, Locatelli e Morata, ballottaggi per i terzini, Allegri avanti col 4-2-3-1 ...Tony Damascelli, nel suo editoriale su Tuttosport, ha espresso il suo pensiero sulla Juve dopo la vittoria col Malmoe Nel suo editoriale su Tuttosport, Tony Damascelli ha espresso questo pensiero sull ...