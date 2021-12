Valentino Rossi in pista con WRT per un test a Valencia Quale futuro per il Dottore?

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Continua l’incertezza suldinel mondo delle ruote coperte. Il ‘’ sta svolgendo un interessantissimoin queste ore in quel di(circuito Riccardo Tormo) con WRT, una delle principali squadre legate ad Audi che da anni gareggia tra le GT. Al momento l’ex #46 del Motomondiale non ha ancora svelatocampionato affronterà e conauto scenderà in. Audi entra nel panorama delle possibili candidate insieme alla Ferrari che utilizzerà nuovamente il pmo gennaio in occasione della 12 Ore del Golfo. Ricordiamo infatti il recente annuncio del nostro connazionale con una 488 GT3 del Kessel Racing, squadra che ha già conosciuto nel 2019 e nel 2021. Luca Marini ed ...

Tg3web : Valentino Rossi, al Quirinale. Dopo l'addio, regala il casco al Capo dello Stato: 'L'ho invitato a fare un giro in… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi, Bagnaia e Cairoli al Quirinale: l'incontro con Mattarella. FOTO #MotoGP #SkyMotori - SkySportMotoGP : ?? Tutto pronto al Moto Ranch di @ValeYellow46 per la #100kmDeiCampioni 2021 ? ?? Presenti tra gli altri anche Vinale… - Ilarya94 : RT @ToriItaliani: TG1: 'Al Quirinale il Presidente riceve Valentino Rossi e altri campioni' Altri campioni? Tony ha vinto il suo stesso n… - socialmiliac : RT @Tg3web: Valentino Rossi, al Quirinale. Dopo l'addio, regala il casco al Capo dello Stato: 'L'ho invitato a fare un giro in moto'. 'Gli… -

Infine, un pensiero su: ritiene che si sia ritirato al momento giusto, o avrebbe dovuto lasciare prima? E in generale, quanto è difficile per un campione dire addio alle gare? ' ...SPORT, QUARTIERI, TRASPORTI, INFO , ECONOMIA, MODA Il Presidente Mattarella ha ricevuto una delegazione della Federmoto con i piloti, Antonio Cairoli e Francesco Bagnaia Notizia ...Lin Jarvis, responsabile Yamaha in MotoGP, ha ammesso di essere rimasto sorpreso dalla notizia dell'ingresso di Ducati come fornitore della MotoE, dicendosi curioso di vedere come gestirà i suoi tanti ...Il pilota italiano si era ritirato dalla MotoGP meno di due mesi fa e fra una ventina di giorni disputerà la Dakar.