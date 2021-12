Vaccini, scoppia il problema delle terze dosi con Pfizer Solo 2,5 mln di fiale nei frigoriferi, un mese di attesa (Di giovedì 9 dicembre 2021) L'Italia ha raggiunto la cifra record di 100 mln di dosi somministrate di vaccino anti Coronavirus dall'inizio della campagna. Gli ultimi resistenti sono 6,1 milioni: impauriti, diffidenti, ideologicamente convinti che sia meglio non farlo Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 9 dicembre 2021) L'Italia ha raggiunto la cifra record di 100 mln disomministrate di vaccino anti Coronavirus dall'inizio della campagna. Gli ultimi resistenti sono 6,1 milioni: impauriti, diffidenti, ideologicamente convinti che sia meglio non farlo Segui su affaritaliani.it

Advertising

NicolaPorro : ?? In diretta si parla di #vaccini e scienziati. #Cacciari sbotta: 'Basta! Tu provochi! Me ne vado...'. E scoppia la… - milafiordalisi : A #dimartedi ottimo esempio di #padrebenati per confutare la tesi delle poche sperimentazioni sui #vaccini: 'Se sco… - luc_sca : #Sardegna se a Olbia è sconsigliato avere un infarto la notte a Oristano assumono 4 nuovi medici per bucare a più… - Sweenytapi : RT @NicolaPorro: ?? In diretta si parla di #vaccini e scienziati. #Cacciari sbotta: 'Basta! Tu provochi! Me ne vado...'. E scoppia la lite (… - eldavide77 : RT @NicolaPorro: ?? In diretta si parla di #vaccini e scienziati. #Cacciari sbotta: 'Basta! Tu provochi! Me ne vado...'. E scoppia la lite (… -