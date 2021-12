Uno degli aggressori di Saverio Tommasi a Firenze è intubato in terapia intensiva

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Durante la pandemia, giornalista di Fanpage, ha spesso provato a documentare le piazze dei no vax e dei no pass: insieme a colleghi o da solo, si è inserito nei cortei provando a domandare ai manifestanti il perché della loro presenza lì, e in più di una occasione è stato oggetto di insulti e minacce, se non addirittura aggressioni fisiche. Aera stato preso di mira e accerchiato, spinto, preso a pedate e oggi ha voluto lui stesso dare un aggiornamento sulla vicenda. “Mi hanno appena girato un messaggio, con foto”, ha scritto il giornalista sul suo profilo Facebook. “Unouomini che avevo incrociato in piazza Signoria a– precisa – durante la manifestazione NoVax in cui venni aggredito (una delle varie) ora è in ospedale e. Gli auguro possa ...