Tutti i record dell’UFC

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Ci sono tanti modi per guadagnarsi un posto nella storia delle MMA, avere la cintura alla vita è uno di questi ma ci sono stati – ci sono e ci saranno sempre – fighter in grado di occupare un posto indelebile nella memoria collettiva degli appassionati, persino loro malgrado, anche senza aver mai avuto la gloria dei più grandi. Fra stakanovisti dell’ottagono con un numero di incontri impressionante, grandi specialisti della sottomissione o del colpo risolutore, mitragliatrici umane, disumani incassatori, fighter dalla carriera infinita, campioni con regni eccezionalmente longevi, talenti straordinariamente precoci, ma anche serie di sconfitte ai limiti del dramma sportivo e match che si sono risolti in un batter d’occhio, la storia delle MMA è piena di eventi memorabili e di numeri, che finché non verranno superati, avranno in essa un posto privilegiato. Questo pezzo raccoglie i ...