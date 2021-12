Tra riders e salario minimo | l’Europa butta nel cestino l’austerità

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Se uno non fosse qui (a Bruxelles), non ci crederebbe. Vedere il Supercommissario all’Economia Dombrovskis, il fanatico del, quello che ha tirato per il collo i cittadini della Grecia senza battere ciglio, annunciare al fianco del Commissario al Lavoro Schmit la direttiva sui lavoratori delle piattaforme (leggi:) che trasuda diritti e tutele per una fascia di lavoratori dimenticati da tutti crea qualche turbamento. Manegli ultimi tempi ci ha abituati ai tabù che si infrangono. Se Angela Merkel ha rinnegato se stessa quando ha virato verso l’emissione di debito comune (quello che lei... piuttosto la morte), se la Lagarde è passata nel giro di un valzer da “non è compito della BCE ridurre lo spread” a un piano di acquisto di quasi 2000 miliardi che ha di fatto cancellato dalla faccia ...

...) che trasuda diritti e tutele per una fascia di lavoratori dimenticati da tutti crea ... con l'obiettivo di promuovere più convergenzagli stipendi dei cittadini di Est e Ovest e di frenare ...Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietàgli Stati membri'. Si tratta di una proposta ispirata dal caso dei '', protagonisti di diverse cause legali in ...La Commissione europea lancia le nuove regole a tutela dei rider e dei lavoratori delle piattaforme come Glovo e Deliveroo ...Se uno non fosse qui (a Bruxelles), non ci crederebbe. Vedere il Supercommissario all’Economia Dombrovskis, il fanatico dell’austerità, quello che ha tirato per il collo i cittadini della Grecia senza ...