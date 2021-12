The Ferragnez: Fedez e Chiara in crisi? (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nella giornata di oggi è finalmente uscita su Amazon Prime Video la serie “The Ferragnez”. La coppia composta da Chiara Ferragni e Fedez si è raccontata per la prima volta in maniera del tutto inedita, tra crisi di coppia, amore e difficoltà. L’attesa per l’uscita della serie su Chiara Ferragni e Fedez è finalmente finita, su Amazon infatti da mezzanotte è possibile vedere l’inedita serie: “The Ferragnez“. Per la prima volta una delle coppie più amate del momento si è raccontata senza filtri, mostrando ai fan il “dietro le quinte” della loro vita. Chiara e Fedez infatti, hanno voluto far vedere a tutti, sia i momento belli che quelli brutti della loro relazione. In particolare, a colpire molto i fan della coppia è stato il primo ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nella giornata di oggi è finalmente uscita su Amazon Prime Video la serie “The”. La coppia composta daFerragni esi è raccontata per la prima volta in maniera del tutto inedita, tradi coppia, amore e difficoltà. L’attesa per l’uscita della serie suFerragni eè finalmente finita, su Amazon infatti da mezzanotte è possibile vedere l’inedita serie: “The“. Per la prima volta una delle coppie più amate del momento si è raccontata senza filtri, mostrando ai fan il “dietro le quinte” della loro vita.infatti, hanno voluto far vedere a tutti, sia i momento belli che quelli brutti della loro relazione. In particolare, a colpire molto i fan della coppia è stato il primo ...

