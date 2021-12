Summit for Democracy: Biden apre il vertice (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il presidente americano ha aperto i lavori del Summit for Democracy. Al vertice, organizzato dalla Casa Bianca, partecipano oltre 100 Paesi. Sono stati esclusi Russia, Cina, ma anche Turchia e Ungheria. Biden ha messo in guardia i leader mondiali dal pericolo dell’avanzare dell’autoritarismo. Ha poi annunciato lo stanziamento di 424,4 milioni per il rilancio della Leggi su periodicodaily (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il presidente americano ha aperto i lavori delfor. Al, organizzato dalla Casa Bianca, partecipano oltre 100 Paesi. Sono stati esclusi Russia, Cina, ma anche Turchia e Ungheria.ha messo in guardia i leader mondiali dal pericolo dell’avanzare dell’autoritarismo. Ha poi annunciato lo stanziamento di 424,4 milioni per il rilancio della

Advertising

AmbasciataUSA : 'La democrazia non nasce per caso. Dobbiamo difenderla, rafforzarla, rinnovarla'. ???? È in corso a Washington, D.C.… - Open_gol : L'intervento di Draghi al vertice sulla democrazia ospitato da Biden - MasterblogBo : Palazzo Chigi, 09/12/2021 - Il videomessaggio del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, al “Summit for democracy”… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash “Summit for democracy”, il videomessaggio del Presidente Draghi -… - AssPiuE : New post: Il Presidente Draghi partecipa in videoconferenza al “Summit for democracy 9 Dicembre 2021 -