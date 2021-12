Roma Lido: crolla la linea aerea e la circolazione va in tilt. Navette prese d'assalto (Di giovedì 9 dicembre 2021) Caos sulla Roma Lido . Mattinata da incubo per i pendolari della Roma Lido. Alle 6,30 il crollo della linea aerea alla stazione di Acilia ha mandato in tilt la circolazione e costretto Atac a chiudere ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Caos sulla. Mattinata da incubo per i pendolari della. Alle 6,30 il crollo dellaalla stazione di Acilia ha mandato inlae costretto Atac a chiudere ...

