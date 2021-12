Rodgers: «Avremmo dovuto fare meglio nel girone, non siamo stati bravi in difesa» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo la sconfitta contro il Napoli in Europa League, l’allenatore del Leicester, Brendan Rodgers, ha parlato in conferenza stampa. «Risultato deludente? Sì, Avremmo dovuto fare meglio nel girone perché non siamo stati bravi in difesa. In alcune situazioni Avremmo dovuto fare meglio». «Un peccato dopo i due gol segnati? Abbiamo concesso un paio di gol facili ma abbiamo avuto spirito edabbiamo segnato un gol bellissimo, negli spogliatoi ci eravamo detti di continuare così. La fiducia c’è, ma manca ancora qualcosina. Giochiamo bene, ma in difesa dobbiamo essere più attenti». «Il Legia ha sbagliato un rigore all’ultimo minuto? Non lo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo la sconfitta contro il Napoli in Europa League, l’allenatore del Leicester, Brendan, ha parlato in conferenza stampa. «Risultato deludente? Sì,nelperché nonin. In alcune situazioni». «Un peccato dopo i due gol segnati? Abbiamo concesso un paio di gol facili ma abbiamo avuto spirito edabbiamo segnato un gol bellissimo, negli spogliatoi ci eravamo detti di continuare così. La fiducia c’è, ma manca ancora qualcosina. Giochiamo bene, ma indobbiamo essere più attenti». «Il Legia ha sbagliato un rigore all’ultimo minuto? Non lo ...

