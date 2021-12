Rientro anticipato per Osimhen? Giuntoli lo svela in diretta! (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il DS del Napoli, Giuntoli , ha lasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, dichiarando la situazione difficile che sta affrontando la squadra partenopea per i troppi infortuni, ecco le sue parole: Osimhen, Napoli, Giuntoli“Il Napoli ha veramente tantissime assenze, rinforzare una squadra quando poi devono rientrare gli altri non ha senso. Siamo contenti delle prestazioni di Malcuit che aveva giocato poco, di Lobotka, del Rientro di Mertens. Spalletti ha detto che ha ritrovato dei titolari e dobbiamo credergli. Osimhen torna prima? Lo dovranno dire i medici, lui sta molto meglio, sta facendo già un po’ di cose in campo e vediamo strada facendo”. Nickolas Lapomarda Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il DS del Napoli,, ha lasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, dichiarando la situazione difficile che sta affrontando la squadra partenopea per i troppi infortuni, ecco le sue parole:, Napoli,“Il Napoli ha veramente tantissime assenze, rinforzare una squadra quando poi devono rientrare gli altri non ha senso. Siamo contenti delle prestazioni di Malcuit che aveva giocato poco, di Lobotka, deldi Mertens. Spalletti ha detto che ha ritrovato dei titolari e dobbiamo credergli.torna prima? Lo dovranno dire i medici, lui sta molto meglio, sta facendo già un po’ di cose in campo e vediamo strada facendo”. Nickolas Lapomarda

Chirurgo Osimhen fa chiarezza su tempi di recupero del bomber - Top News La notizia che Victor Osimhen è già tornato a correre in campo e a palleggiare ha avuto diversi risvolti: da un lato i tifosi hanno iniziato a sperare in un rientro anticipato del bomber dopom l'operazione, dall'altro hanno spinto la Nigeria ad iniziare quella che si preannuncia una vera e propria battaglia col Napoli per convocare il giocatore per la ...

Fuori dal coro, storia di una censura che non c’è mai stata. I motivi dello stop erano legati ai costi elevati Fuori dal coro tornerà l'11 gennaio. Evitato il lungo stop che, nelle intenzioni di Mediaset, era solo legato al contenimento dei costi ...

Napoli-Leicester, Spalletti vara un nuovo modulo. In tribuna al Maradona ci sarà una sorpresa Per sopperire alle assenze, il Napoli che oggi sfiderà il Leicester, alle 18.45 allo stadio Maradona potrebbe presentare delle sorprese in formazione. OSIMHEN IN TRIBUNA. Le sorprese non finiscono qui ...

