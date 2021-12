Rai, choc in diretta Tv: “Aiuto, è armato”. E’ il panico più totale in studio (Di venerdì 10 dicembre 2021) Più di un attimo di panico a Tarquinia, durante la diretta della trasmissione di Rai3 Chi l’ha visto?, quando l’inviata di Federica Sciarelli, Chiara Cazzaniga e il suo operatore sono stati aggrediti da un uomo con un coltello tra un collegamento e l’altro con gli studi di Roma. I due si trovavano nel comune del viterbese per approfondire il giallo dell’omicidio di Dario Angeletti. Alcuni giovani sentendo le urla, sono intervenuti disarmando e bloccando l’aggressore. Cazzaniga stava appunto seguendo il terribile caso del professore ucciso alle saline di Tarquinia quando Sciarelli si rivolge all’inviata che si era appena spostata dal luogo dell’ultimo collegamento “perché – dice la conduttrice storica del programma – ti hanno aggredito nel frattempo?“. “Si, eravamo con l’operatore e l’assistente nella piazza principale di Tarquinia e ad un ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 10 dicembre 2021) Più di un attimo dia Tarquinia, durante ladella trasmissione di Rai3 Chi l’ha visto?, quando l’inviata di Federica Sciarelli, Chiara Cazzaniga e il suo operatore sono stati aggrediti da un uomo con un coltello tra un collegamento e l’altro con gli studi di Roma. I due si trovavano nel comune del viterbese per approfondire il giallo dell’omicidio di Dario Angeletti. Alcuni giovani sentendo le urla, sono intervenuti disarmando e bloccando l’aggressore. Cazzaniga stava appunto seguendo il terribile caso del professore ucciso alle saline di Tarquinia quando Sciarelli si rivolge all’inviata che si era appena spostata dal luogo dell’ultimo collegamento “perché – dice la conduttrice storica del programma – ti hanno aggredito nel frattempo?“. “Si, eravamo con l’operatore e l’assistente nella piazza principale di Tarquinia e ad un ...

