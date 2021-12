Nuoto, Yannick Agnel arrestato con l’accusa di abusi su un minore di 15 anni (Di giovedì 9 dicembre 2021) Yannick Agnel è stato arrestato con la pesante accusa di abusi su un minore di 15 anni. Il nuotatore francese, Campione Olimpico a Londra 2012 sui 200 metri stile libero e nella 4×100 stile libero, è in carcere in seguito alla misura adottata dalla procura di Mulhouse. Tutto nascerebbe da una denuncia di un giovanissimo nuotatore che si era allenato con Agnel fra il 2014 e il 2016. Secondo quanto riporta il quotidiano L’Equipe, altri nuotatori sarebbero stati sentiti nelle ultime settimane. Ricordiamo che il classe 1992, Campione del Mondo sui 200 sl nel 2013, si è ritirato nel 2016. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021)è statocon la pesante accusa disu undi 15. Il nuotatore francese, Campione Olimpico a Londra 2012 sui 200 metri stile libero e nella 4×100 stile libero, è in carcere in seguito alla misura adottata dalla procura di Mulhouse. Tutto nascerebbe da una denuncia di un giovanissimo nuotatore che si era allenato confra il 2014 e il 2016. Secondo quanto riporta il quotidiano L’Equipe, altri nuotatori sarebbero stati sentiti nelle ultime settimane. Ricordiamo che il classe 1992, Campione del Mondo sui 200 sl nel 2013, si è ritirato nel 2016. Foto: Lapresse

