“Non è felice, pronta un’altra squadra”: PSG, subito addio per il colpo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il centrocampista Georginio Wijnaldum vuole già lasciare il Psg per tornare in Inghilterra: su di lui l’Arsenal di Arteta e il Newcastle Sembrava dover essere la squadra dei sogni, eppure al Paris Saint Germain non tutti sono contenti, per il momento. Uno tra questi è sicuramente Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese è da poco sbarcato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il centrocampista Georginio Wijnaldum vuole già lasciare il Psg per tornare in Inghilterra: su di lui l’Arsenal di Arteta e il Newcastle Sembrava dover essere ladei sogni, eppure al Paris Saint Germain non tutti sono contenti, per il momento. Uno tra questi è sicuramente Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese è da poco sbarcato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

VioBebe : Non aspettare di essere felice per sorridere. Sorridi per essere felice…e per fare felici gli altri! ?? Mamma mia ch… - chetempochefa : 'Nel Balkan non ero felice del mio portiere e ho detto: spostati, faccio io il portiere!' @Ibra_official a #CTCF d… - raffaellapaita : Vi aspetto giovedì alle 17:30 a #Spezia con @TeresaBellanova e tanti amici di @ItaliaViva e del PSI per discutere i… - felice_119 : @Bolpa88 @russ_mario1 Ma se non rinnovano risparmiamo comunque più di 20 milioni annui con cui prendere tranquillamente i sostituti - felice_119 : @frmas94 Non so come funzioni il budget di fifa, ma è normalissimo aumentare i ricavi con le plusvalenze (vere) e c… -