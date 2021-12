'No vax in tv? Lui fa il tg, ma noi che facciamo programmi...'. Giletti, bordata a Mentana in diretta - (Di giovedì 9 dicembre 2021) ... dice Giletti motivando la propria linea diversa rispetto a quella indicata e criticata duramente da Enrico Mentana , direttore del tg La7, che non ritiene opportuno dare la parola ai no vax. 'I ... Leggi su citymilano (Di giovedì 9 dicembre 2021) ... dicemotivando la propria linea diversa rispetto a quella indicata e criticata duramente da Enrico, direttore del tg La7, che non ritiene opportuno dare la parola ai no vax. 'I ...

stanzaselvaggia : I no vax propagatori di bufale vanno raccontati, non trasformati in interlocutori e star dalla tv. Ho scritto quest… - fanpage : 'Ai no-vax bisognerebbe mandare i carabinieri a casa. Quando sento le parole dei no-vax che negano la pandemia sono… - stanzaselvaggia : A proposito di giornalismo e no vax: invitare in tv chi ha un’opinione diversa e chi dice falsità sono due cose div… - Fedewhitemamba : RT @stanzaselvaggia: I no vax propagatori di bufale vanno raccontati, non trasformati in interlocutori e star dalla tv. Ho scritto questo,… - Silvia94581613 : RT @jacopo_iacoboni: Dopo avere per anni concesso il freak show tv al M5S, ora scopriamo il rischio degli irriducibili no vax in Italia (20… -