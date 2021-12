Napoli - Leicester, le pagelle: Zielinski inventa, Elmas colpisce. Di Lorenzo jolly (Di giovedì 9 dicembre 2021) MERET 6 Incolpevole o quasi sui due gol del Leicester. Il sinistro di Dewsbury - Hall, in particolare, spunta tra una selva di gambe. Nel secondo tempo è salvato dal palo su Maddison. DI Lorenzo 6 ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 dicembre 2021) MERET 6 Incolpevole o quasi sui due gol del. Il sinistro di Dewsbury - Hall, in particolare, spunta tra una selva di gambe. Nel secondo tempo è salvato dal palo su Maddison. DI6 ...

Advertising

sportface2016 : +++Focolaio #COVID19 anche nel #Leicester, #Rodgers: 'Sette indisponibili per #Napoli+++ #EuropaLeague - Eurosport_IT : IL NAPOLI SUPERA IL GIRONE! ??? Nonostante l'emergenza totale per gli infortuni, i partenopei battono il Leicester… - Corriere : Napoli-Leicester, allarme Covid: 7 inglesi positivi rimasti a casa, la Asl ordina tamponi per tutti - CuoreAzzurro21 : Napoli 3-2 Leicester Il Napoli, nonostante le tante defezioni, ha proposto una buona prestazione per almeno 1h ed… - GenerosoAndria : #NapoliLeicesterCity @cicciserra #Anagramma calcistico bagnato, ma “singing in the rain”. NAPOLI - LEICE… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Leicester LIVE Napoli - Leicester 3 - 2, Europa League in DIRETTA: Elmas e Ounas firmano le reti del passaggio del turno. Pagelle e highlights 93 Finisce la partita, Napoli - Leicester 3 - 2. La squadra partenopea passa il turno come seconda! 92 Clamoroso errore di Vardy che di testa spedisce fuori. 90 Entra Albrighton e fuori Dewsbury - ...

Europa League, Napoli - Leicester 3 - 2 il finale. Azzurri ai sedicesimi Calcio. Il Napoli si impone sul Leicester per 3 - 2 in una partita valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Europa League. I gol al 4' di Ounas (N), al 24' di Elmas (N), al 27' di Evans (L), al 33' ...

Il Napoli batte il Leicester e va ai playoff di Europa League Sotto il diluvio, il Napoli conquista il pass per i sedicesimi di finale di Europa League. Allo stadio Diego Armando Maradona, un Leicester mai domo rimonta due reti agli azzurri, che però reagiscono ...

FINALI, Atalanta out dalla CL. Napoli e Roma ok NAPOLI-LEICESTER 3-2 - Napoli batte Leicester 3-2: doppietta di Elmas, a segno anche Ounas, Evans e Dewsbury-Hall. La partita con il Leicester è un ottovolante di emozioni, belle e brutte, al termine ...

93 Finisce la partita,3 - 2. La squadra partenopea passa il turno come seconda! 92 Clamoroso errore di Vardy che di testa spedisce fuori. 90 Entra Albrighton e fuori Dewsbury - ...Calcio. Ilsi impone sulper 3 - 2 in una partita valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Europa League. I gol al 4' di Ounas (N), al 24' di Elmas (N), al 27' di Evans (L), al 33' ...Sotto il diluvio, il Napoli conquista il pass per i sedicesimi di finale di Europa League. Allo stadio Diego Armando Maradona, un Leicester mai domo rimonta due reti agli azzurri, che però reagiscono ...NAPOLI-LEICESTER 3-2 - Napoli batte Leicester 3-2: doppietta di Elmas, a segno anche Ounas, Evans e Dewsbury-Hall. La partita con il Leicester è un ottovolante di emozioni, belle e brutte, al termine ...