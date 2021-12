Ma quale superiorità morale. Ora la sinistra si scopre No vax (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il convegno di Cacciari, Agamben, Mattei e Freccero svela l'arcano: i dubbi sulle misure per contrastare la pandemia sono soprattutto di sinistra Leggi su ilgiornale (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il convegno di Cacciari, Agamben, Mattei e Freccero svela l'arcano: i dubbi sulle misure per contrastare la pandemia sono soprattutto di

Ultime Notizie dalla rete : quale superiorità Ma quale superiorità morale . Ora la sinistra si scopre No vax Mesi ed ormai quasi anni passati a tuonare contro l'irresponsabilità sulle misure pandemiche di Matteo Salvini e Giorgia Meloni per poi scoprire che ad organizzarsi contro la "dittatura pandemica" ...

SUMMIT PER LA DEMOCRAZIA/ 'Le mosse di Pechino che possono spiazzare Biden' Quale? Diversamente dall'Urss, la Cina non dice che il suo modello di democrazia è superiore o ... Ma negando la superiorità del proprio modello, negando che i due modelli siano radicalmente alternativi,...

