I dati su Omicron: più ospedalizzati, ma con problemi meno seri (Di giovedì 9 dicembre 2021) Quali sono le conseguenze cliniche dell'infezione con la variante Omicron? Con quali probabilità queste occorrono? Sono due domande molto diverse. La prima variabile – il tipo di malattia indotta – influenza in maniera diretta il grado di preoccupazione che la variante Omicron susciterà. Una malattia con sintomi più lievi significa che, in barba a infettività e immunoevasione, possiamo preoccuparci di meno. La seconda probabilità invece ha un'influenza più sottile: un'infezione molto raramente letale, più raramente che nel caso attuale, è infatti in grado di creare ugualmente molti problemi, se un virus è più trasmissibile dell'attuale e in aggiunta immunoevasivo. Non abbiamo ancora una risposta definitiva a nessuna delle domande presentate; però c'è qualche indizio che vale la pena di discutere. Questa base di ...

