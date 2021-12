Finite le riprese de La Porta Rossa 3 | l’addio di Lino Guanciale e Valentina Romani

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Lede La3 si sono ufficialmente concluse. Lo annunciano i protagonistisu Instagram, con un post in cui salutano, forse per sempre, i loro fan. L’attrice, che interpreta la giovane medium Vanessa fin dalla prima stagione, nel 2017, ha così esordito: “Oggi abbiamo battuto l’ultimo ciak de Lae su di me già un velo di malinconia. La sensazione è molto simile a quella che abbiamo quando finiamo di leggere un libro in cui ci siamo persi, immersi e riconosciuti, con-fusi e ritrovati. Con questo ragazzo qui abbiamo condiviso giornate tanto fredde, di pioggia, di vento, giornate di bora violenta, giornate di caldi infernali. Ma anche di straordinari soli, panorami, ...