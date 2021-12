Fine vita, via libera in Commissione al ddl sul suicidio assistito: il testo sarà in Aula il 13 dicembre (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il disegno di legge sul Fine vita è stato approvato ed è atteso in Aula alla Camera per la discussione il prossimo lunedì 13 dicembre. Le Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno così dato attuazione alla sentenza della Corte costituzionale del novembre 2019 sul suicidio assistito. Il centrosinistra e il M5s hanno votato favore della proposta di legge. A esprimersi in modo contrario il centrodestra. Le due commissioni hanno anche approvato una sanatoria su tutti i casi precedenti di morte volontaria medicalmente assistita, casi che hanno contribuito alla concretizzazione oggi di questo progetto di legge. L’ultimo in ordine di tempo quello di Dj Fabo, accompagnato in una clinica svizzera da Marco Cappato (quest’ultimo assolto in appello lo scorso aprile). In ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il disegno di legge sulè stato approvato ed è atteso inalla Camera per la discussione il prossimo lunedì 13. Le Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno così dato attuazione alla sentenza della Corte costituzionale del novembre 2019 sul. Il centrosinistra e il M5s hanno votato favore della proposta di legge. A esprimersi in modo contrario il centrodestra. Le due commissioni hanno anche approvato una sanatoria su tutti i casi precedenti di morte volontaria medicalmente assistita, casi che hanno contribuito alla concretizzazione oggi di questo progetto di legge. L’ultimo in ordine di tempo quello di Dj Fabo, accompagnato in una clinica svizzera da Marco Cappato (quest’ultimo assolto in appello lo scorso aprile). In ...

Ultime Notizie dalla rete : Fine vita Eutanasia, sì a obiezione di coscienza per medici: ok maggioranza a modifica L'articolo 5 bis sul fine vita, approvato dalle commissioni, e' relativo all'obiezione di coscienza. E recita: 'Il personale sanitario ed esercente le attivita' sanitarie ausiliarie non e' tenuto a ...

Supercoppa Primavera, due gol all'ultimo e dieci rigori premiano la Fiorentina: Agostinelli mette l'Empoli KO Manca ormai un giro d'orologio alla fine quando Bianco mette uno spiovente in area di rigore, Lucchesi fa da torre e Toci incorna in rete da pochi passi. Ci pensa poi Andonov a tenere in vita i tempi ...

Generoso Rossi, la sua nuova vita dopo i campi di Serie A Non ha accantonato la passione per il calcio, ma dopo aver giocato in Serie A e B Generoso Rossi ha iniziato una nuova vita.

Di Gennaro a TMW Radio: "Stupisce che la Juventus sia arrivata prima in Champions League perché il Chelsea è tra le squadre di un altro livello" Antonio Di Gennaro ha parlato a Stadio Aperto su TMW Radio: "Ieri sono stato a un evento per ricordare Paolo Rossi che è stata occasione pure per rivedere la mia amata Toscana. Lo ...

