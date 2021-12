F1, pubblicata l’entry list ufficiale del Mondiale 2022. Zhou unico rookie, sparisce Mission Winnow dal nome Ferrari (Di giovedì 9 dicembre 2021) In attesa dell’ultimo round della stagione 2021, la FIA ha già pubblicato l’entry list ufficiale del Mondiale di Formula Uno 2022. Nessuna sorpresa per quanto riguarda la composizione della line-up piloti, con un solo debuttante ed un rientrante che prenderanno il posto in griglia di Kimi Raikkonen (si ritira a fine anno) e Antonio Giovinazzi (sbarca in Formula E). Una delle grandi novità del prossimo campionato riguarda il ruolo di compagno di squadra di Lewis Hamilton in Mercedes, con George Russell che sostituirà il finlandese Valtteri Bottas (dal 2022 in Alfa Romeo) dopo aver trascorso le prime tre stagioni della carriera alla Williams. Il team di Grove, oltre al confermato Nicholas Latifi, schiererà l’ex pilota Red Bull Alexander Albon, reduce da un 2021 fuori dal circus. Il ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) In attesa dell’ultimo round della stagione 2021, la FIA ha già pubblicatodeldi Formula Uno. Nessuna sorpresa per quanto riguarda la composizione della line-up piloti, con un solo debuttante ed un rientrante che prenderanno il posto in griglia di Kimi Raikkonen (si ritira a fine anno) e Antonio Giovinazzi (sbarca in Formula E). Una delle grandi novità del prossimo campionato riguarda il ruolo di compagno di squadra di Lewis Hamilton in Mercedes, con George Russell che sostituirà il finlandese Valtteri Bottas (dalin Alfa Romeo) dopo aver trascorso le prime tre stagioni della carriera alla Williams. Il team di Grove, oltre al confermato Nicholas Latifi, schiererà l’ex pilota Red Bull Alexander Albon, reduce da un 2021 fuori dal circus. Il ...

