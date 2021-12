F1, Max Verstappen: “È il momento più importante della mia carriera. Incidente? Da pilota non ci pensi…” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Si è appena concluso a Yas Marina il primo atto ufficiale del lungo weekend che assegnerà il titolo piloti nel Mondiale di Formula Uno 2021. Max Verstappen e Lewis Hamilton, appaiati in testa alla classifica generale del campionato prima dell’ultimo GP stagionale, hanno infatti parlato fianco a fianco in conferenza stampa alla vigilia di un venerdì riservato alle prove libere del GP di Abu Dhabi. “È il momento più importante della mia carriera in F1 – esordisce il neerlandese della Red Bull in conferenza – Comunque questa stagione è stata molto piacevole, dopo l’anno scorso non avevo tante speranze di ritrovarmi qui a fine campionato in lotta per il titolo. Fin dall’inizio però siamo stati molto competitivi e abbiamo ottenuto dei buoni risultati. Abbiamo avuto anche un po’ di sfortuna, ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) Si è appena concluso a Yas Marina il primo atto ufficiale del lungo weekend che assegnerà il titolo piloti nel Mondiale di Formula Uno 2021. Maxe Lewis Hamilton, appaiati in testa alla classifica generale del campionato prima dell’ultimo GP stagionale, hanno infatti parlato fianco a fianco in conferenza stampa alla vigilia di un venerdì riservato alle prove libere del GP di Abu Dhabi. “È ilpiùmiain F1 – esordisce il neerlandeseRed Bull in conferenza – Comunque questa stagione è stata molto piacevole, dopo l’anno scorso non avevo tante speranze di ritrovarmi qui a fine campionato in lotta per il titolo. Fin dall’inizio però siamo stati molto competitivi e abbiamo ottenuto dei buoni risultati. Abbiamo avuto anche un po’ di sfortuna, ...

