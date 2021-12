Enrico Varriale | un' altra donna lo accusa di averla picchiata Lui | ' Mi ha distrutto casa | la denuncio'

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Nuovi guai in vista per, il giornalista Rai ex vicedirettore di Rai Sport giàto di stalking e di aver aggredito e molestato la sua ex compagna. Secondo quanto apprende l'...

Advertising

repubblica : Enrico Varriale ci ricasca. Un'altra donna lo accusa: 'Mi ha picchiato' [di Valentina Lupia, Andrea Ossino] - GenioMancato : RT @repubblica: Enrico Varriale ci ricasca. Un'altra donna lo accusa: 'Mi ha picchiato' [di Valentina Lupia, Andrea Ossino] - zazoomblog : Il Messaggero: denuncia di un’altra donna contro Enrico Varriale per aggressioni - #Messaggero: #denuncia #un’altr… - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Nuova denuncia a Varriale: «Sono vittima di una folle gelosia»: Enrico Varriale si dichiara “… - GiorgioGaudio : RT @repubblica: Enrico Varriale ci ricasca. Un'altra donna lo accusa: 'Mi ha picchiato' [di Valentina Lupia, Andrea Ossino] -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Varriale

Nuovi guai in vista per, il giornalista Rai ex vicedirettore di Rai Sport già accusato di stalking e di aver aggredito e molestato la sua ex compagna. Secondo quanto apprende l'agenzia ANSA, una donna ...Altri guai per, il giornalista Rai già a processo per lesioni e stalking per aver, secondo l'accusa, molestato, minacciato e aggredito la ex compagna. L'ex vicedirettore di Rai Sport è stato ...Enrico Varriale è stato accusato dalla sua fidanzata storica di averla colpita ieri sera con uno schiaffo, ma lui nega tutto ...Nuovi guai in vista per Enrico Varriale, il giornalista Rai ex vicedirettore di Rai Sport già accusato di stalking e di aver aggredito e molestato la sua ex compagna. Secondo ...