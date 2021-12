Deulofeu | “Ibrahimovic è un esempio | è un giocatore straordinario” | News

Advertising

sportli26181512 : Deulofeu su Ibrahimovic: 'Zlatan è il grande esempio per i giocatori su come vivere una vita sana può farti raggiun… -

Ultime Notizie dalla rete : Deulofeu Ibrahimovic

... per Udinese - Milan e a 'The Italian Football Podcast' dic Perdere sabato per poi vincere lo scudetto è l'augurio diche poi ricorda Donnarumma . Ultima riflessione su... Arslan, Walace,; Success, Beto. Allenatore: Cioffi. MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Krunic;. ...Sabato sera si torna in campo in campionato. Per il Milan sfida all'Udinese in terra friulana, sfida tutt'altro che semplice per vari motivi ...Gerard Deulofeu è intervenuto ai microfoni di The Italian Football Podcast per parlare del match tra Udinese e Milan. Queste le sue parole: Sulla gara: ...