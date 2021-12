Dayane Mello | non gravi per la modella le molestie subite nel reality A Fazenda

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo essere stata eliminata da A, saputo delle presunteNego Do Borel, le avrebbe definite nonavrebbe definito nonlenelda Nego Do Borel: a riportare la notizia è stato il giornalista Gabriele Parpiglia. Labrasiliana, una volta eliminata dalla versione carioca de La Fattoria, avrebbe visionato i filmati incriminati ma la sua reazione ha spiazzato chi l'aveva difesa in Italia.è stata eliminata da Ala scorsa settimana, ilbrasiliano è stato per l'ex ...

Advertising

PasqualeMarro : #AduadelVesco duro attacco a Dayane Mello - L_AdeleShasa : RT @Enzanzibar: 'Sono felice di essere la campionessa del vostro cuore' Dayane Mello ?? #mellos - Sonia9423543609 : RT @Sonia9423543609: GIULIAAAAAAA SALEMI GATTINA DAYANEEEEEE MELLO GATTONA #mellos ?????????? magari vai prendere a Dayane con Sofia ???????????? dal… - Sonia9423543609 : GIULIAAAAAAA SALEMI GATTINA DAYANEEEEEE MELLO GATTONA #mellos ?????????? magari vai prendere a Dayane con Sofia ????????????… - zazoomblog : Dayane Mello non segue più Rosalinda Cannavò ecco il suo commento sui social - #Dayane #Mello #segue #Rosalinda -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Leggi Ancheeliminata da La Fazenda, polemica sul post del suo staff Eppure Rosalinda era scesa in campo per difenderla quando si è parlato delle presunte molestie del cantante Nego Do ...Si è conclusa l'avventura al reality brasiliano La Fazenda per, tra molestie, bullismo e altre accuse. Dopo essere uscita dal reality la modella brasiliana non ha ancora voluto parlare pubblicamente di quanto accaduto all'interno dello show, secondo ...All’interno della casa del Gf Vip si comincia a respirare aria di festa. I concorrenti si stanno preparando per il Natale: è infatti arrivato il momento di addobbare l’albero ...Dopo essere stata eliminata da A Fazenda Dayane Mello, saputo delle presunte molestie subite Nego Do Borel, le avrebbe definite non gravi. Dayane Mello avrebbe definito non gravi le molestie subite ne ...