Crash test Euro NCAP - 500 elettrica a 4 stelle | criticità per Spring e Zoe

(Di giovedì 9 dicembre 2021) L'ultima tornata diè particolarmente ricca di modelli: sono ben 16 le auto collaudate dall'entepeo, tra le quali spiccano alcune delle elettriche più diffuse nel nostro continente. Nell'elenco figurano infatti anche la Fiat Nuova 500, la Renault Zoe e la Dacia: la prima ha ottenuto quasi il massimo delle valutazioni, raggiungendo le quattro, mentre le due piccole del gruppo Renault hanno ricevuto giudizi negativi, con la Zoe che non è riuscita a conquistare nemmeno una stella. Vediamo perché. Zeroper la Renault Zoe. Sul mercato dal 2012, l'francese è stata aggiornata lo scorso anno con un restyling di sostanza, che però non ha introdotto dotazioni di sicurezza sufficienti a ...

