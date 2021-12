Cosa cambia per Erdogan dopo il vertice a tutto campo tra Arabia Saudita e Eau? (Di giovedì 9 dicembre 2021) I leader di Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, Mbs (Mohammed bin Salman) e Mbr (Mohammed bin Rashid), hanno trovato la sintesi su una serie di temi, come sicurezza, energia, difesa, geopolitica, partendo dagli accordi di Opec+ e finendo alla questione palestinese su cui lavorano per i diritti legittimi del popolo palestinese, “il più importante dei quali è il diritto a stabilire uno Stato palestinese indipendente e sovrano, con Gerusalemme Est come capitale”. Anche in questo quadro si inserisce il ruolo turco (che prova a riallacciare con Tel Aviv senza più Bibi), alla luce del disgelo con Eau: lo sceicco Mohammed Bin Zayed Al Nahyan un mese fa ha visitato Ankara e firmato numerosi numerosi accordi e dal Qatar potrebbero arrivare nuovi fondi sul Bosforo. DAL GOLFO ALLA TURCHIA Perché i riverberi delle nuove alleanze nel Golfo ... Leggi su formiche (Di giovedì 9 dicembre 2021) I leader die Emirati Arabi Uniti, Mbs (Mohammed bin Salman) e Mbr (Mohammed bin Rashid), hanno trovato la sintesi su una serie di temi, come sicurezza, energia, difesa, geopolitica, partendo dagli accordi di Opec+ e finendo alla questione palestinese su cui lavorano per i diritti legittimi del popolo palestinese, “il più importante dei quali è il diritto a stabilire uno Stato palestinese indipendente e sovrano, con Gerusalemme Est come capitale”. Anche in questo quadro si inserisce il ruolo turco (che prova a riallacciare con Tel Aviv senza più Bibi), alla luce del disgelo con: lo sceicco Mohammed Bin Zayed Al Nahyan un mese fa ha visitato Ankara e firmato numerosi numerosi accordi e dal Qatar potrebbero arrivare nuovi fondi sul Bosforo. DAL GOLFO ALLA TURCHIA Perché i riverberi delle nuove alleanze nel Golfo ...

Advertising

mattino5 : 'Si faccia un sussidio vero per le persone che ne hanno bisogno, una cosa che si chiama imposta negativa sul reddit… - lucfontana : Super green pass, che cosa cambia da oggi (via @Corriere) - NicolaPorro : Ci sono novità sul #greenpass a lavoro ma per il Garante della privacy qualcosa non torna???? - Weppidoo : @magnani_ph Forse , masolo forse, le ricerche disponibili al 29 agosto dicevano una cosa e quelle a dicembre un'alt… - ParliamoDiNews : Cosa cambia per Erdogan dopo il vertice a tutto campo tra Arabia Saudita e Eau? - -