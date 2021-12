Chi è Baltimora, il vincitore di X factor 2021? (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ecco chi è Baltimora, vincitore che ha vinto la quindicesima edizione di X factor: età, carriera e vita privata Baltimora, all’anagrafe Edoardo Spinsante, è il vincitore di X factor 2021, talent show condotto da Ludovico Tersigni su Sky uno. Ha 20 anni, viene da Ancona e nella vita è uno studente e lavora come produttore musicale. Animo un po’ nerd e faccia da bravo ragazzo, suona il pianoforte, la chitarra ed è anche un autore di brani che mai cantato in pubblico. Infatti, ha sempre puntato su brani come La Ballata della moda di Luigi Tenco e nel corso dei live si è esibito sulle note di Narciso di Carmen Consoli, Un uomo che ti ama di Lucio Battisti, Altrove di Morgan e Turning Table di Adele. Alle Audizioni si è presetato con un suo inedito intitolato Colore, ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ecco chi èche ha vinto la quindicesima edizione di X: età, carriera e vita privata, all’anagrafe Edoardo Spinsante, è ildi X, talent show condotto da Ludovico Tersigni su Sky uno. Ha 20 anni, viene da Ancona e nella vita è uno studente e lavora come produttore musicale. Animo un po’ nerd e faccia da bravo ragazzo, suona il pianoforte, la chitarra ed è anche un autore di brani che mai cantato in pubblico. Infatti, ha sempre puntato su brani come La Ballata della moda di Luigi Tenco e nel corso dei live si è esibito sulle note di Narciso di Carmen Consoli, Un uomo che ti ama di Lucio Battisti, Altrove di Morgan e Turning Table di Adele. Alle Audizioni si è presetato con un suo inedito intitolato Colore, ...

Advertising

rtl1025 : ?? Finalmente ci siamo: questa sera finalissima di @XFactor_Italia ?? Chi volete che vinca tra #Baltimora,… - rtl1025 : ??Manca sempre meno alla finale di #XF2021. Chi sarà il vincitore di questa edizione: #Baltimora, #BengalaFire,… - Dominga46683477 : RT @ilMenestrelloh: SONDAGGIO ISTAT: CHI VUOI CHE VINCA? RT PER GIANMARIA LIKE PER BALTIMORA #xf2021 - telodogratis : Chi è Baltimora, il vincitore di X Factor 2021 - lovesetmefree : A chi sta rosicando e grida al complotto, Baltimora si è chiaramente preso larga parte dei voti di chi votava i Bengala. Tipo me. #XF2021 -