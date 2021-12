Advertising

AntitrustBot : RT @fisco24_info: Amazon, sanzioni Antitrust ingiustificate, ricorreremo: 'Profondamente in disaccordo con decisione Autorità' https://t.co… - fisco24_info : Amazon, sanzioni Antitrust ingiustificate, ricorreremo: 'Profondamente in disaccordo con decisione Autorità' - MediasetTgcom24 : Amazon: 'Sanzioni Antitrust ingiustificate, ricorreremo' #amazon -

"Più della metà di tutte le vendite annuali suin Italia sono generate da piccole e medie imprese - si spiega - e il loro successo è al centro del nostro modello economico. Le piccole e medie ...'Siamo in disaccordo con la decisione dell'Antitrust Ue e presenteremo ricorso. La sanzione e gli obblighi imposti sono ingiustificati e sproporzionati'. Lo affermaa seguito della multa da 1,12 miliardi comminata dall'Autorità europea per abuso di posizione dominante. 'Più della metà di tutte le vendite annuali in Italia sono generate da piccole e medie ...L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di oltre 1 miliardo di euro (1.128.596.156,33 euro) alle società Amazon Europe Core, Amazon Services Europe, Amazon, Amazon ...NAZIONALE – Multa di oltre 1 miliardo e 128 milioni di euro ad Amazon per abuso di posizione dominante. Secondo l’Antitrust, il colosso Usa ha danneggiato gli operatori concorrenti nel servizio di log ...