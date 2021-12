Addio lockdown? Costa si sbilancia | «In Italia non chiuderà più niente | solo limitazioni per i No vax»

(Di giovedì 9 dicembre 2021) «Nel nostro paese nonpiù, ci sarannoper i vaccinati». Il sottosegretario alla Salute Andreanel suo intervento ad Agorà oggi. «Abbiamo cercato di anticipare gli scenari nel nostro Paese. L’introduzione anticipata del Super Green pass è stata fatta per prevenire scenari peggiori, qualora ci dovesse essere un cambio di colore in alcune regioni. Ma nonpiùnel nostro Paese anche se, ovviamente, ci sono alcuneper i non vaccinati», ha detto. Il sottosegretario ha anche fatto notare che i dati che vedono un incremento dei contagi «vanno letti correttamente: un anno fa avevamo 30 mila ricoverati oggi 6 mila, avevamo 3.300 in terapia intensiva oggi poco meno di 800 ...

"Nel nostro paese non chiuderà più niente, ci saranno solo limitazioni per i vaccinati". Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa nel suo intervento ad Agorà oggi. "Abbiamo cercato di anticipare gli scenari nel nostro Paese. L'introduzione anticipata del Super Green pass è stata fatta per prevenire scenari peggiori, qualora ci dovesse essere un cambio di colore in alcune regioni. Ma non ci saranno più lockdown nel nostro Paese anche se, ovviamente, ci sono alcune limitazioni per i non vaccinati", ha detto.