Volley | Scandicci-Potsdam in tv oggi | orario e diretta streaming Challenge Cup 2022

Tutto pronto per Savino Del Bene Scandicci-SC Potsdam, gara di andata degli ottavi di finale della Cev Challenge Cup 2021/2022 di Volley femminile. Le ragazze di coach Massimo Barbolini, dopo aver superato nettamente Atene, vogliono conquistare un'altra vittoria per avvicinarsi al passaggio del turno. Dall'altra parte della rete ci sarà la formazione tedesca, che ai 16esimi ha sconfitto le portoghesi del Ponda Delgada. L'appuntamento è per le ore 17.30 di mercoledì 8 dicembre. La partita non godrà di copertura televisiva né streaming, ma Sportface vi terrà aggiornati con la cronaca al termine per non perdersi nulla.

