Valerie Pécresse e l’impresa di resuscitare la destra moderata francese

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Calamity Jane alla fine c’è riuscita. Come la sua eroina, prima donna pistolero nel Far West, ancheha finalmente infranto un tabù: è la prima donna candidata presidente per i Républicains. L’ex ministra di Nicolas Sarkozy ha ottenuto la nomination del partito superando al primo turno candidati più conosciuti, come Michel Barnier e Xavier Bertrand, e poi al ballottaggio il deputato nizzardo Éric Ciotti, fermatosi al 39 per cento delle preferenze contro il 60 della presidente della regione dell’Ile-de-France. «Laè di ritorno: il mio sarà un progetto di franca rottura per restaurare la fierezza della Francia», ha dichiarato la candidata, che ha promesso di includere nel suo programma tutte le posizioni politiche espresse in queste primarie, comprese quelle più radicali in materia di immigrazione e famiglia. ...