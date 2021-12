Un’altra vippona vuole abbandonare il Grande Fratello Vip (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Grande Fratello Vip: Un’altra vippona vuole abbandonare il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini alla scadenza del contratto, ovvero il 13 dicembre Il Grande Fratello Vip è in onda da quasi quattro mesi e i vip cominciano ad avvicinarsi alla data di scadenza del contratto, ovvero la data del 13 dicembre. La notizia del prolungamento del programma sino a marzo non è stata ancora comunicata, ma in tanti pensano già di lasciare il programma prima di Natale. Grande Fratello Vip: i vipponi che vogliono abbandonare Tra i vip che vogliono lasciare ci sono Francesca Cipriani, Davide Silvestri, Soleil Sorge e Aldo Montano che ha detto: “Uscirò al 100%, ho già chiesto il mio smoking in confessionale ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021)Vip:il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini alla scadenza del contratto, ovvero il 13 dicembre IlVip è in onda da quasi quattro mesi e i vip cominciano ad avvicinarsi alla data di scadenza del contratto, ovvero la data del 13 dicembre. La notizia del prolungamento del programma sino a marzo non è stata ancora comunicata, ma in tanti pensano già di lasciare il programma prima di Natale.Vip: i vipponi che voglionoTra i vip che vogliono lasciare ci sono Francesca Cipriani, Davide Silvestri, Soleil Sorge e Aldo Montano che ha detto: “Uscirò al 100%, ho già chiesto il mio smoking in confessionale ...

Advertising

361_magazine : Grande Fratello Vip: un'altra vippona vuole abbandonare il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini alla s… - Novella_2000 : Un’altra vippona annuncia di voler abbandonare il GF Vip il prossimo 13 dicembre #gfvip - FrancoMater2 : @vippona_ Potrebbe darsi...ma per me è più grave ancora tenere in casa uno che fa l'idiota con un'altra donna essen… - blogtivvu : Grande Fratello Vip si allunga, un’altra Vippona annuncia: “Farò il Natale a casa”, chi abbandonerà prima #gfvip - Olimpia22277508 : Un'altra donna vippona, quindi nomination solo femminile ancora per settimane con Katia immune #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Un’altra vippona Colpo di scena! Soleil rinuncia all'immunità e la regala a un'altra vippona, ma... (VIDEO) Novella 2000