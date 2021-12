Ultimo e Ed Sheeran a Los Angeles: “Attenti a quei due” fa ben sperare (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ultimo e Ed Sheeran a Los Angeles fanno fantasticare i fan. Il cantautore romano posta la foto sui social e scrive. “Attenti a quei due”, lasciando ipotizzare che all’orizzonte potrebbe esserci molto altro. Da un lato l’artista italiano che negli ultimi anni si è fatto sempre più apprezzare, che di giorno in giorno colleziona dischi d’oro e di platino e che il prossimo anno è atteso per un intero tour negli stadi con gran finale al Circo Massimo di Roma. Dall’altro Ed Sheeran, artista internazionali tra i più apprezzati del momento in patria e all’estero, che ha fatto sognare tutti con le sue ballate emozionali, fresco del rilascio del nuovo disco di inediti, Equals. Ad unire Ultimo e ed Sheeran la sconfinata passione per la musica da ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021)e Eda Losfanno fantasticare i fan. Il cantautore romano posta la foto sui social e scrive. “due”, lasciando ipotizzare che all’orizzonte potrebbe esserci molto altro. Da un lato l’artista italiano che negli ultimi anni si è fatto sempre più apprezzare, che di giorno in giorno colleziona dischi d’oro e di platino e che il prossimo anno è atteso per un intero tour negli stadi con gran finale al Circo Massimo di Roma. Dall’altro Ed, artista internazionali tra i più apprezzati del momento in patria e all’estero, che ha fatto sognare tutti con le sue ballate emozionali, fresco del rilascio del nuovo disco di inediti, Equals. Ad uniree edla sconfinata passione per la musica da ...

Advertising

Ieamjohnson : COSA HO APPENA VISTO ULTIMO E ED SHEERAN ASSIEME POTREI SENTIRE ODORE DI COLLABORAZIONE AIUTO - haeremaii : Una tipa del mio paese che mette nelle storie, non ironicamente, la foto tra ultimo e ed sheeran mi viene sa piangere - DalyGrimaldi : RT @teresaarg_: Ed Sheeran si trova nello stesso stadio nel quale si trova anche Niccolò Moriconi in arte Ultimo. Così, tanto per stare tr… - 131jwn : volevo comunicare a @wrdjouska che, se ultimo rilascia qualcosa con ed sheeran, dovrà trovarsi qualcun altro con cu… - albicoka : non voglio vedere mai più in tl la foto di ultimo con ed sheeran vi prego -