Trento-Foolad Sirjan oggi | orario | canale tv | programma | streaming Mondiale per club volley

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Giovedì 9 dicembre (alle ore 00.30 italiane) inizia l’avventura dinelper2021 dimaschile. I dolomitici scenderanno in campo a Betim (Brasile) per incominciare il loro cammino nella rassegna iridata. I vice campioni d’Europa esordiranno contro i non irresistibili iraniani del, Campioni d’Asia in carica. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno tutte le carte in regola per partire col piede giusto e ipotecare la qualificazione alla semifinale della rassegna iridata, vinta per l’ultima volta nel 2018. Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Matey Kaziyski il consueto tridente offensivo a “tre schiacciatori”, con l’opposto puro Giulio Pinali pronto a subentrare. L’avversario non è di quelli più temibili, ma non va comunque sottovalutato se si ...