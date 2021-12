Report | “Plusvalze | il mondo juventino ci attacca” – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Daniele Auteri giornalista disi occupa del caso plusvalenze e denuncia le forti minacce ricevute dall’ambiente. Il programma in onda su Rai 3 sta facendo una serie di inchieste sulla questione plusvalenze. Un problema enorme per la società bianconera che rischia pure a livello sportivo. Al momento sono indagati i massimi dirigenti bianconeri, oltre a Paratici che si trova adesso al Tottenham. Evidente l’ambiente dei tifosi juventini è molto sensibile agli scandali, eppure dovrebbero esserci abituati visto che già una volta sono stati retrocessi in Serie B per la questione Calciopoli. Inoltre c’è ancora il caso Suarez su cui fare chiarezza, anche se sembra finito nel dimenticatoio. Il sistema delle plusvalenze era in piedi già ai tempi di Calciopoli. Sono passati 15 anni da Calciopoli, ma la situazione non sembra essere cambiata ...