Prima della Scala: Cristina Marino e Luca Argentero tra amore e amici (Di mercoledì 8 dicembre 2021) In occasione della Prima al Teatro alla Scala, Cristina Marino e Luca Argentero hanno condiviso con la community alcuni momenti Ieri sera si è tenuta la tradizionale Prima al Teatro alla Scala di Milano. Presenti molti volti noti dello spettacolo e dello star system italiano, oltre a politici e a maestranze varie. Tra gli ospiti vi erano anche Luca Argentero e Cristina Marino. I due si sono fatti notare per la loro estrema eleganza grazie agli outfit che impreziosivano ed evidenziavano la loro bellezza. Sin dal pomeriggio, Cristina Marino ha voluto condividere con i followers di Instagram questo momento speciale per lei e per il ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) In occasioneal Teatro allahanno condiviso con la community alcuni momenti Ieri sera si è tenuta la tradizionaleal Teatro alladi Milano. Presenti molti volti noti dello spettacolo e dello star system italiano, oltre a politici e a maestranze varie. Tra gli ospiti vi erano anche. I due si sono fatti notare per la loro estrema eleganza grazie agli outfit che impreziosivano ed evidenziavano la loro bellezza. Sin dal pomeriggio,ha voluto condividere con i followers di Instagram questo momento speciale per lei e per il ...

