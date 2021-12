Pelé ricoverato di nuovo in ospedale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Pelé è stato nuovamente ricoverata in ospedale per sottoporsi a cure per un tumore al colon. Lo ha riferito l’ospedale Albert Einstein di San Paolo, aggiungendo che è l’81enne ex calciatore in condizioni stabili e dovrebbe essere dimesso nei prossimi giorni. Pelé si è sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere un tumore al colon a settembre e ha trascorso quasi un mese in ospedale. Le autorità sanitarie dopo l’operazione hanno fatto riferimento alla necessità di cicli di chemioterapia. Secondo la nota di oggi dell’ospedale, Pelé sta ora “continuando” il suo trattamento. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 dicembre 2021)è stato nuovamente ricoverata inper sottoporsi a cure per un tumore al colon. Lo ha riferito l’Albert Einstein di San Paolo, aggiungendo che è l’81enne ex calciatore in condizioni stabili e dovrebbe essere dimesso nei prossimi giorni.si è sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere un tumore al colon a settembre e ha trascorso quasi un mese in. Le autorità sanitarie dopo l’operazione hanno fatto riferimento alla necessità di cicli di chemioterapia. Secondo la nota di oggi dell’sta ora “continuando” il suo trattamento. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

