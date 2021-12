Patrick Zaki è stato scarcerato. A febbraio 2022 la prossima udienza (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Patrick Zaki è ufficialmente libero. Il ricercatore e attivista egiziano che studia a Bologna è stato scarcerato da un commissariato di Mansoura, dopo il verdetto di ieri, martedì 7 dicembre, emesso dal giudice monocratico della Corte della Sicurezza dello stato per i reati minori della sua città natale. È stato recluso in carcere per 22, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021)è ufficialmente libero. Il ricercatore e attivista egiziano che studia a Bologna èda un commissariato di Mansoura, dopo il verdetto di ieri, martedì 7 dicembre, emesso dal giudice monocratico della Corte della Sicurezza delloper i reati minori della sua città natale. Èrecluso in carcere per 22, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

amnestyitalia : ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione dell… - Corriere : Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato - Agenzia_Ansa : FLASH | Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto #ANSA - giannimontieri : Patrick Zaki libero, ditemi voi se non è opera di John Lennon #PatrickZakilibero #JohnLennon - AntiScientista : RT @L3onard___: Dopo 22 mesi di prigionia Patrick Zaki è stato scarcerato, il popolo italiano invece ancora no. #Draghistan #DittaturaSani… -